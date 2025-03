CDS pretende reintroduzir o crédito bonificado jovem

O CDS diz ser necessário que se proceda a uma reintrodução do crédito bonificado jovem e a dedução dos juros à coleta do IRS. O partido aponta que foram medidas que tiveram grande impacto no passado e que ajudaram muitas famílias a ter a sua própria casa.

"Uma parte das famílias da classe média e da classe jovem, com alguma capacidade económica, podem ter acesso a uma habitação através do crédito bancário", indica o partido, acrescentando que "a descida das taxas de juro pode proporcionar essa possibilidade, se essas famílias forem apoiadas".

Por isso, defende ainda que sejam atribuídos terrenos públicos para a auto-construção de casas e incentivos à compra no mercado a custos controlados.

"Para uma situação excecional, precisamos de medidas excecionais para resolver o problema da habitação", considera o CDS.