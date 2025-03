Presidente do Marítimo confirma negociações com potenciais investidores

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, confirmou hoje que decorrem negociações com "investidores interessados" em investir na SAD do clube da II Liga de futebol, cuja preferência passa por vender uma "posição minoritária".

"Aquilo que nós estamos a tentar fazer é reunir o máximo de informação possível para, depois, apresentar aos sócios, porque, no final do dia, serão sempre os sócios a decidir qual o caminho que o Marítimo deve seguir", explicou o líder 'verde-rubro', à margem de uma cerimónia de homenagem para associados com 25 anos de filiação ao emblema madeirense, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Carlos André Gomes explicou que é necessário acompanhar os novos tempos, em que os clubes são geridos por "empresas profissionais e organizadas", admitindo que essa é uma decisão necessária para ajudar o Marítimo a "dar o salto" e voltar ao primeiro escalão do futebol em Portugal.

"Eu não quero vender a SAD do Marítimo. Mas entre aquilo que eu quero e aquilo que é a possibilidade, eu tenho de optar por aquilo que é possível. Para sermos competitivos, temos de acompanhar os tempos e dar esse passo em frente, seguir e profissionalizar", notou.

Investidores ingleses negoceiam compra da SAD do Marítimo Estão nos Barreiros a assistir ao jogo dos verde-rubros frente ao Felgueiras

O presidente do Marítimo referiu ainda que as conversas com potenciais parceiros abrandaram nos últimos dias, após a marcação de uma Assembleia Geral (AG), agendada para 27 de março, com o objetivo de votar a destituição da atual direção.

"Quando existe esta instabilidade, é mais normal que as pessoas, pelo menos, se resguardem um pouco para perceber o que é que vai acontecer", confidenciou.

O Marítimo disputa a II Liga portuguesa de futebol e, decorridas 26 jornadas, ocupa o 14.° lugar, com 30 pontos, tantos como o Leixões e o Portimonense.

O próximo desafio dos insulares está marcado para 29 de março, às 14:00, no terreno do Penafiel, quarto classificado, com 43 pontos, em igualdade com o Alverca, que é quinto.