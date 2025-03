O líder e cabeça-de-lista do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, reagiu à sondagem publicada hoje pelo DIÁRIO, frisando que, como sempre defendeu, esta crise política poderia resultar na manutenção da mesma situação no parlamento. Por isso, Rodrigues acredita que por ter-se mantido ciente da gravidade da situação, os madeirenses irão reconhecer o sentido de responsabilidade do partido.

"A sondagem revela uma tendência, previsível, ainda antes de rebentar a crise e que o CDS responsavelmente avisou: novas eleições não iam resolver nada e poderiam complicar ainda mais o quadro parlamentar", começou por reagir ao DIÁRIO.

"Quanto à indicação de voto no CDS julgo que o resultado no domingo vai ser muito superior, tal como aconteceu nas eleições de Maio, onde tivemos o dobro de deputados que as sondagens indicavam", recorda José Manuel Rodrigues.

Assim, conclui, "o sentido de responsabilidade do CDS será reconhecido pelos madeirenses e portosantenses", diz, sendo certo que a sondagem dá ao CDS a eleição de um deputado e com 2,3% dos votos (2,6% se inclui indecisos), sendo que em Maio obtiveram 3,96% dos votos, elegendo então dois deputados.