Trabalhadoras da Misericórdia de Machico prometem "não baixar os braços"

As Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico afirmam que se sentem "esquecidas e ignoradas" pelo presidente do Governo Regional, em relação às suas reivindicações. Nesse sentido, prometem "não baixar os braços" e "levar a cabo todas as acções de luta ao seu dispor enquanto não houver respostas".

Num comunicado enviado à imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal recorda que estas trabalhadores estiveram em greve, no passado dia 7 de Março, que contou com uma adesão de 100%. Na ocasião, foi entregue um pedido de reunião com o presidente do Governo Regional, com carácter de urgência, que até agora não obteve resposta.

As reivindicações vão no sentido de obter o pagamento em falta dos retroactivos de Julho de 2022 a Dezembro de 2023, bem como o cumprimento do CCT em matéria dos Descansos Compensatórios em Dia de Feriado, Horários de Trabalho e Escalas de Serviço. Além disso, repudiam que tenha sido retirada a atribuição do descanso em dia de aniversário.

"Estas trabalhadoras são um exemplo de Luta e Determinação, bem como um exemplo histórico na Região de denuncia pública sobre a realidade existente nas Santas Casas da Misericórdia da RAM", aponta o sindicato.