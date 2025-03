Paulo Cafôfo apelou, hoje, à convergência de votos no PS no próximo dia 23 de Março, como forma de "garantir um Governo duradouro".

Numa iniciativa de campanha no centro do Funchal, que culminou no Mercado dos Lavradores, o candidato socialista sublinhou que "nestas eleições, só há duas possibilidades": "Ou votam em mim e no PS, ou votam em Miguel Albuquerque e no PSD, e isto significa que ou queremos um Governo duradouro, com o PS, ou teremos novamente um Governo a prazo com o PSD de Miguel Albuquerque”.

Paulo Cafôfo insistiu que as pessoas "têm de votar no PS", porque “Miguel Albuquerque ainda tem sobre ele pendente um processo judicial”, o que faz com que “a qualquer momento possa ser levado pela justiça e criaremos aqui outra situação de eleições antecipadas, de crise política e de instabilidade”.

Na Madeira há um sentimento de impunidade relativamente a quem exerce o poder e eu julgo que os madeirenses estão a perceber que não podemos continuar com um Governo cujo presidente e cúpula do partido estão com casos de justiça, nomeadamente suspeitas de corrupção



“Nós queremos não um Governo a prazo, mas um Governo duradouro”, insistiu, pedindo aos madeirenses que "dêem uma oportunidade ao PS". Dirigindo-se particularmente "aos indecisos, aos descontentes e mesmo àqueles que costumam votar noutros partidos" reforçou o apelo à convergência de votos no PS.

Não é hora de divergir os votos, mas de concentrar no maior partido da oposição, que tem um programa claro, com ideias concretas, exequíveis e tem pessoas e quadros para poder governar a Região Paulo Cafôfo

O candidato lembrou que "já foram experimentadas soluções à direita, com o PSD, que não garantiram estabilidade", pelo que “é hora de testarmos uma solução governativa liderada pelo PS”.

Questionado pelos jornalistas no local, Paulo Cafôfo destacou que, "ao contrário do líder do PSD, o secretário-geral do PS tem vindo várias vezes à Madeira", acusando ainda Miguel Albuquerque de ser "uma péssima influência para Luís Montenegro”.