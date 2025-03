O PSD venceu no Porto Santo com 46,2% (1.421 votos), seguido do PS com 22,2%, que representa 683 votos, do JPP com 17,39%, que representa 535 votos, o CH com 4,75%, que representa 146 votos, o CDS-PP com 1,63%, que representa 50 votos, o PAN com 0,94%, que representa 29 votos e a IL com 0,91 %, que representa 28 votos.