PSD vence em todas as freguesias do Porto Moniz com 52,49% dos votos

No Porto Moniz, concelho onde o PS é poder municipal, o partido mais votado nestas eleições regionais foi o PSD com 52,49% dos votos, com os social-democratas a vencerem em todas as freguesias do concelho onde o socialista Emanuel Câmara é presidente da autarquia.

O PS obteve 31,51% dos votos, menos 92 votos do que os conquistados há pouco mais de um ano, nas eleições antecipadas de Maio de 2024, quando os socialistas tiveram 36,94%.

O JPP foi a terceira força política eleita no concelho do noroeste da ilha da Madeira, com 8,95%.

A taxa de abstenção neste concelho foi de 38,68%.