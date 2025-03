Votação na Madeira e sondagem no país fazem dos jornais 'boletins' eleitorais

Bom dia. A Madeira está a dois dias de ir a votos pela terceira vez em menos de um ano e meio e com os mesmos temas que marcaram as anteriores, restando saber se os mesmos resultados, enquanto no país a moção de confiança chumbada, que resultou na queda do governo nacional, segundo a mais recente sondagem, pode vir a ser benéfico para o partido que estava no poder. Os jornais de hoje dão forte ênfase na temática eleitoral. A seleção nacional também tem espaço...

No semanário Expresso:

- "Sondagem ICS/ISCTE. AD na frente com recorde de 39% de indecisos"

- "Marcelo só dará posse a Governo que tenha garantia de passar no Parlamento"

- "Vítimas da Igreja obrigadas a reviver abusos para cálculo de indemnização"

- "Há mais de mil casas municipais ocupadas ilegalmente"

- "EDP quer cortar até 7% do pessoal em Portugal"

- "Segurança Social vai permitir pagamentos por MB Way"

- "Ucrânia. Bernard-Henri Levy [escritor francês] na linha da frente"

- "Sobe número de crianças em risco de sem-abrigo"

- "Trump abre a porta à influência russa nos EUA"

- "Moedas falou com Ventura em Belém"

- "Madeira a votos, mas sem diálogos"

- "Fugitivo permanece em Itália. Shergili Farjiani, um dos cinco homens que fugiu da cadeia de Vale de Judeus em setembro de 2024, detido em Itália em dezembro, deverá ficar a cumprir pena naquele país, por 'ter responsabilidade perante a Justiça italiana', adiantou a PGR"

- "Novo recorde de produção eólica"

No Nascer do Sol:

- "Montenegro vai entregar todos os documentos na PGR"

- "Madeira: Miguel Albuquerque será afastado se não tiver maioria"

- "Entrevista a Eduardo Catroga [economista; antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva]. 'A AR não se pode transformar numa nova PGR ou numa nova Polícia Judiciária'"

- "Camilo [Castelo Branco] 200 anos. Sem remorso, sem culpa, sem pedir absolvição"

- "Mobilidade. Ex-ministra do Mar dá emprego no Estado a dezenas de socialistas"

- "André Ventura. 'A corrupção não é coincidência, azar ou pouca sorte'"

- "TAP. Maus cheiros e fumos a bordo levam tripulantes para o hospital"

- "EMEL passa a fiscalizar Tuk Tuk e TVDE"

- "Sandra Miranda. O preço do voo sustentável. 'Há o risco das low cost acabarem'"

- "Donatella Versace. Musa, empresária, ícone italiano"

No Correio da Manhã:

- "Obras em Espinho. Construtor em falência fez casa de Montenegro"

- "Empresa entrou com Processo Especial de Revitalização (PER) enquanto realizava empreitada na habitação do atual líder do Governo"

- "Dinamarca 1 Portugal 0. Tropeção na Dinamarca aumenta pressão em Alvalade"

- "Benfica. Akturkoglu sacrifica-se e joga com dores"

- "Sporting. Gyokeres preparado para regressar em força"

- "'Martinho'. Tempestade provoca estragos e prejuízos"

- "Villas Boas ataca 'Macaco' em tribunal: 'Viagens pagas foram um abuso'"

- "Predador caçado. Jovens vítimas de chantagem após droga da violação"

- "Previsões. Economia cresce mas com travão à vista"

No Público:

- "Inquéritos por racismo na PJ sobem, mas comissão continua parada"

- "Eleições. Entre suspeições, Madeira vai a votos com acordos cruzados em cima da mesa"

- "Valorização. Governo quer 246 milhões ao ano até 2050 para a floresta"

- "Banco de Portugal. Crescimento baseado no consumo não se repete este ano"

- "Faixa de Gaza. A ameaça da fome paira sobre o Ramadão"

- "Booker 2024. Samantha Harvey a olhar para a Terra como se fosse uma pintura"

- "Liga das Nações. Selecção portuguesa sem arte nem ambição cai no reino da Dinamarca"

- "No Norte e Centro. Efanor e Gulbenkian ensaiam a floresta do futuro em 15 mil hectares de baldios"

No Jornal de Notícias:

- "Burlões usaram alojamento local para enganar imigrantes à procura de casa"

- "Dinamarca 1-0 Portugal. Diogo Costa não chega para tudo"

- "Pretoriano. Villas-Boas fala em perda de milhões com Super Dragões"

- "Matilha de cães matou homem de 68 anos na Feira"

- "Mau tempo. Depressão Martinho deixa rasto de destruição"

- "Europa. Hungria quebra unanimidade na pressão à Rússia"

No Diário de Notícias:

- "Tempos médios de espera nas urgências estão a diminuir e doentes também"

- "Temporal. Seguros 'contra todos os riscos'? Nem sempre é claro"

- "Madeira. Indecisos decidem futuro político de Albuquerque e Cafôfo"

- "Nova diretiva. Empresas têm quatro meses para cumprir regras de acessos digitais"

- "Reportagem. A rede que cuida das raças autóctones de animais domésticos"

- "Literatura. Poetas que devem ser falados para além de quando morrem"

No Negócios:

- "Cotadas do PSI vão entregar 2,9 mil milhões em dividendos"

- "'Investimento é o que nos deve preocupar mais'. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, diz que a crise política 'não melhora' a economia"

- "Ainda há 35 mil apoios a painéis e janelas eficientes por validar"

- "Desempregados da indústria automóvel sobem 32% num ano"

- "Sonae com vendas recorde e Jerónimo Martins quer faturar mais até 2030"

- "Entrevista a Neil D. Lawrence [cientista informático]. 'Os oligarcas digitais estão demasiado desligados da sociedade'"

No Jornal Económico:

- "Special Report MBA"

- "'Portugal está muito atrativo para os estudantes que querem fazer estudos pós-graduados'. Maria José Amich, diretora executiva do The Lisbon MBA Católica|Nova, considera que a imagem de Portugal como centro de excelência se afirma"

- "Inteligência artificial impõe-se em todos os programas de MBA"

- "Estrangeiros garantem aumento da procura"

- "Estrelas portuguesas crescem nos 'rankings'"

- "Cursos que mudam vidas na Lusofonia"

No O Jogo:

- "Dinamarca 1-0 Portugal. Depressão Martínez. Golo de Hojlund decide partida de Copenhaga e castiga desinspiração lusitana"

- "Roberto Martínez. 'A pior exibição nos últimos dois anos'"

- "FC Porto. 'Operação Pretoriano'. André Villas-Boas interrogado durante cinco horas. 'FC Porto deve ser ressarcido de todos os danos sofridos'"

- "Benfica. 'Temos sempre de nos assumir como um dos grandes da Europa'. Rui Costa empolgado na entrega dos prémios Cosme Damião"

- "Sporting. Venda de Gyokeres segura outras pérolas. Encaixe por Quenda e Essugo e provável saída do sueco permite manter Trincão, Gonçalo Inácio e Diomande"

- "Entrevista. Álvaro Pacheco. 'Vasco da Gama foi uma desilusão'"

- Futsal. Seleção feminina no primeiro Mundial. Fase final joga-se nas Filipinas de 21 de novembro a 7 de dezembro"

No A Bola:

- "Rui Costa pede 'exigência máxima'. 'Benfica tem de assumir-se como um dos grandes da Europa'"

- "Dinamarca 1-0 Portugal. Noite horrível em Copenhaga"

- "Sporting. Leão à caça no mercado. Defesa, médio, extremo e avançado nos planos"

- FC Porto. 'Era um abuso pagar viagens a elementos dos Super Dragões'. André Villas-Boas ouvido pela primeira vez no julgamento da Operação Pretoriano"

- "Rio Ave. Intempérie destrói cobertura do estádio"

E no Record:

- "Dinamarca 1 Portugal 0. Depressão Martínez. Exibição cinzenta obriga a reviravolta em Alvalade"

- "Sporting. St Juste desculpa-se mas é para sair"

- "Rui Costa: 'O Benfica terá sempre de se assumir como um dos grandes da Europa'"

- "Otamendi e Carreras entre os distinguidos com os galardões Cosme Damião"

- "FC Porto. Operação Pretoriano. 'Viagens eram um abuso e um privilégio', Villas-Boas ao ataque"

- "Futsal feminino. Portugal garante Mundial"

- "Mau tempo de norte a sul do país. Cobertura da bancada do Estádio do Rio Ave voou"

- "NBA. Celtics de Neemias vendidos por 5,6 mi milhões de euros"