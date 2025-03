"O PAN nunca ajudou o PSD. O PAN esteve foi ao lado dos madeirenses e porto-santenses e uma coisa deixo claro: PSD, com Miguel Albuquerque, não", afirmou Válter Ramos, o número da lista do PAN, em declarações aos jornalistas, após a divulgação das primeiras projeções.

Ainda sobre a possibilidade de eventuais acordos pós-eleitorais, desta feita à esquerda, o candidato vincou que "o PAN estará sempre disponível em criar medidas e soluções para os problemas dos madeirenses" e, caso o cenário no final desta noite eleitoral seja um Governo de coligação JPP/PS, disse que o PAN irá "analisar o que sairá de um possível acordo" e "só aí" irá tomar decisões.

Para já as projecções colocam o PAN em posição de reeleger um deputado.

"Estamos confiantes com a reeleição de Mónica Freitas, assim como com a continuidade da representação parlamentar do PAN na Assembleia Regional, reiterou o vice porta-voz do partido, acrescentando que esse foi também o feedback que a candidatura obteve durante a campanha.

“Compromisso com o futuro” para garantir ‘sustentabilidade parlamentar’ O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) – que elegeu Mónica Freitas em 2023 e voltou a garantir a representação no Parlamento regional, em Maio do último ano – apresentou-se a este acto eleitoral como uma versão mais madura do seu projecto.

Válter Ramos registou ainda de forma positiva a diminuição da abstenção.

Deixar apenas uma nota para a diminuição da abstenção é muito positivo. Estamos e sempre estaremos a favor da democracia e verificar que houve uma adesão às urnas é muito positivo e era isso que se esperávamos Válter Ramos

O PAN elegeu pela primeira vez representação no parlamento da Madeira nas Regionais de 2011, quando obteve 3.143 votos (2,13%) deixando de ter representação em 2015. Em Setembro de 2023, voltou ao poder no arquipélago com Mónica Freitas, que foi reeleita em 2024, com 2.531 votos.