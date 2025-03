Alberto João Jardim revela que vai votar no PSD-Madeira no domingo

Apesar de todas as divergências passadas que são conhecidas, que até fizeram com que, no ano passado, Alberto João Jardim apoiasse a candidatura de Manuel António Correia contra Miguel Albuquerque, eis que o ex-presidente do PSD-Madeira e ex-presidente do Governo Regional da Madeira manifestou esta quinta-feira, penúltimo dia de campanha, o seu apoio à candidatura social-democrata.

X4:… e) homem público,nunca escondi como votei;

EM CONSCIÊNCIA,DOMINGO VOTO PSD.POIS DEUS NOS LIVRE DE ANDAR PARA TRÁS NA AUTONOMIA E NO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO,SOCIAL E CULTURAL,TÃO DURAMENTE CONQUISTADOS NESTES 50 ANOS. — Alberto Joao Jardim (@AlbertoJoaoJar1) March 20, 2025

Esta partilha pública do seu sentido de voto no PSD-Madeira não deixa de ter um simbolismo importante nesta altura para a candidatura encabeçada por Albuquerque.

Por um lado mostra que o partido tem de estar unido, mesmo os descontentes com Albuquerque, geralmente associados a Manuel António Correia, mas por outro demonstra que, na sua opinião, votar no PSD será o único caminho para evitar "andar para trás na autonomia e no desenvolvimento económico, social e cultural, tão duramente conquistados nestes 50 anos".

No dia em que o PSD-Madeira realiza a sua tradicional arruada e o comício no Funchal, o apoio do 'velho líder' - como carinhosamente continua a ser chamado - poderá ser importante para a dinâmica de união do partido, numa altura em que, conforme refere a sondagem de hoje da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira, o PSD-M cresce, mas não atinge a maioria.

O tira-teimas é no domingo.