PAN “confiante” pode reeleger Mónica Freitas

De acordo com as primeiras projecções, divulgadas há instantes, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) poderá ter uma votação de 1,86% dos votos, com possibilidade de voltar a eleger Mónica Freitas como deputada.

Uma dezena de militantes, entre os quais a cabeça-de-lista, Mónica Freitas, estavam já reunidos, desde as 18 horas, na sede do PAN, no número dois, da Rua Nova da Quinta Deão (logo acima do Jardim de Santa Luzia), no Funchal, para acompanhar os resultados da noite eleitoral, através do televisor instalado no centro da sala.

Ver Galeria

Pouco antes do fecho das urnas, começaram também a chegar os jornalistas. O ambiente era – nas palavras de Mónica Freitas – “tranquilo” e os candidatos estavam “confiantes” de que poderiam atingir o objectivo de manter a representação parlamentar.

O PAN elegeu pela primeira vez representação no parlamento da Madeira nas Regionais de 2011, quando obteve 3.143 votos (2,13%) deixando de ter representação em 2015. Em Setembro de 2023, voltou ao poder no arquipélago com Mónica Freitas, que foi reeleita em 2024, com 2.531 votos.