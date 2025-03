Nacional vence Casa Pia e afasta-se da zona perigosa

O CD Nacional venceu, esta tarde, no seu estádio, o Casa Pia, por 3-1 e está seis pontos acima do lugar que obriga a um play-off de manutenção, neste momento ocupado pelo Aves SAD, com 23 pontos.

Daniel Penha, já no tempo de descontos para o intervalo (45’+4), fez o 1-0 para a equipa de Tiago Margarido mas logo após o regresso dos balneários (49’) Larrazabal empatou para o Casa Pia.

Num jogo frenético, Paulinho Bóia voltou a colocar o Nacional em vantagem (2-1), aos 60 minutos e Joel Tagueu fez o 3-1, à entrada para o último quarto de hora (75’).

O Nacional ocupa o 12.º lugar, com 29 pontos e o Casa Pia é 7.º, com 36.