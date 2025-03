João Silva lidera Rali do Marítimo - Cidade de Machico

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Skoda Fabia Rally2 Evo, venceu esta noite a primeira classificativa do Rali do Marítimo - Município de Machico, com o tempo de 2.24,8, somando o primeiro ponto da época.

Miguel Caires/Jorge Carvalho, no novo Skoda Fabia RS Rally2, foi segundo com mais 7 décimos de segundos, enquanto Miguel Nunes/João Paulo, também em Skoda Fabia RS Rally2, fizeram o terceiro registo a 2,7 do vencedor da classificativa. Os campeões em título, no entanto, fizeram toda a classificativa sem intercomunicadores, o que explica a perda de tempo.

O rali prossegue amanhã com mais oito classificativas.