Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas no sul de Espanha devido à tempestade Laurence

Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas na região de Sevilha, devido à passagem da tempestade Laurence, que está a provocar fortes chuvas sobretudo no sul de Espanha.

Os dois desaparecidos, um casal cujo carro foi encontrado hoje vazio em Constantina, uma aldeia a cerca de 85 km a nordeste de Sevilha, quando o seu veículo "capotou e foi arrastado pela corrente", explicou uma porta-voz do Consórcio da província, que agrupa várias instituições da região.

Na zona onde os bombeiros procuravam o casal, foi encontrado o corpo de uma mulher, noticiaram os meios de comunicação espanhóis, embora as autoridades não tenham confirmado que se tratava da mulher desaparecida.

"As minhas condolências à família da falecida encontrada em Constantina. Estou a acompanhar com preocupação a busca dos desaparecidos e os danos causados pela tempestade", reagiu a vice-presidente do Governo espanhol, Maria Jesus Montero, no X.

Nas cidades meridionais de Sevilha e Córdoba, as autoridades controlavam a subida do rio Guadalquivir, que ameaça transbordar as suas margens.

A Câmara Municipal de Sevilha anunciou que tinha ordenado "a evacuação preventiva das zonas potencialmente sujeitas a inundações na margem esquerda" do rio.

Várias províncias do sul, sudeste, leste e centro de Espanha foram colocadas sob alerta laranja na terça-feira devido à chuva, ventos e forte ondulação, no segundo dia da passagem do Laurence por Espanha.

A partir de quinta-feira, chegará uma nova tempestade "com chuvas generalizadas e ventos intensos", advertiu a Agência Nacional de Meteorologia (Aemet) em comunicado.

Na região de Múrcia, "nove pessoas presas nos seus veículos" foram encontradas sãs e salvas pelos serviços de socorro na cidade de Aguilas, informaram os serviços de emergência locais.

Pelo segundo dia consecutivo, a chuva perturbou o tráfego rodoviário e ferroviário e aumentou o caudal dos rios, que já eram muito pesados após quase três semanas de chuva praticamente ininterrupta em Espanha.

As últimas semanas de precipitação em Espanha estão prestes a pôr fim à grave seca que o país sofreu entre 2021 e 2024.

As reservas de água aumentaram até 65,8%, em comparação com 56,8% há um ano, e a média dos últimos 10 anos nesta altura era de 59,1%.

As chuvas - associadas à depressão Laurence, que está a influenciar a meteorologia na Península Ibérica, incluindo em Portugal - levaram à suspensão das aulas numa dezena de escolas de Málaga (Anadaluzia) e mais de 30 estradas estão cortadas na região, incluindo um troço de 32 quilómetros da autoestrada que liga Sevilha a Cádiz.

O transbordo de rios levou a desalojar perto de 370 habitações em Málaga, segundo o governo regional da Andaluzia.

Na zona de Huelva e Córdoba há também cortes de linhas de comboio e bombeiros e outras autoridades locais revelaram que foram resgatadas várias pessoas arrastadas ou presas dentro de carros pelas águas e correntes.