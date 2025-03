Jantar-comício da CDU junta mais de duas centenas de pessoas no Funchal

A candidatura da CDU às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março, juntou mais de duzentos militantes e simpatizantes de toda a Região num jantar-comício que decorreu na noite desta sexta-feira, 14 de Março, na cidade do Funchal.

O secretária-geral do PCP a nível nacional, Paulo Raimundo, presidiu ao evento no qual transmitiu a sua confiança na eleição: "É possível recuperar a voz da luta pelos direitos no Parlamento da Madeira".

No jantar-comício usou da palavra o Mandatário Regional, o escultor Francisco Simões, que valorizou as características de cada um dos mais destacados candidatos da CDU.

Helena Correia, a estudante universitária e candidata nestas eleições, fez uma saudação aos participantes em nome da juventude CDU.

O cabeça-de-lista da candidatura, Edgar Silva, na sua intervenção, destacou que "está na hora de garantir que a CDU volte ao Parlamento".

"Está nas nossas mãos tornar possível a recuperação da força que o povo perdeu nas últimas eleições", disse.