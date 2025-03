Alemanha revê recomendações de viagens para EUA depois da detenção de três cidadãos

O ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha reforçou os conselhos de viagem para os Estados Unidos depois de três cidadãos terem sido impedidos e detidos à entrada do país.

"Uma condenação criminal anterior nos Estados Unidos, informações falsas sobre o propósito da permanência ou mesmo um ligeiro prolongamento na entrada ou saída podem levar à prisão, detenção e deportação na entrada ou saída", pode ler-se nesta alteração feita hoje na página oficial do Auswärtiges Amt.

O porta-voz do ministério liderado por Annalena Baerbock já tinha explicado, no início da semana, que o governo estava a levar muito a sério "os incidentes da semana passada com cidadãos alemães que viajaram para os Estados Unidos".

Na terça-feira, foi tomada a decisão de adaptar os conselhos de viagem e de segurança, especialmente no que diz respeito aos controlos de entrada.

"Esclarecemos e agora enfatizamos claramente que uma autorização de viagem (Sistema Eletrónico de Autorização de Viagem) ou um visto dos EUA nem sempre dá ao titular o direito de entrar nos EUA", acrescentou o porta-voz.

"A decisão final sobre se uma pessoa pode entrar no país cabe às autoridades fronteiriças norte-americanas. Mas isso também não é surpresa, é o mesmo na Alemanha".

Entre os três alemães detidos e impedidos de entrar em solo norte-americano está Fabian Schmidt, que vive no país e tem um "green card" - uma autorização de residência ilimitada - que o coloca em pé de igualdade com os cidadãos norte-americanos em termos legais.

Segundo familiares, Schmidt, de 34 anos, foi detido em Boston e mantido num centro de detenção durante mais de uma semana. A mãe de Schmidt, Astrid Senior, afirmou em entrevista que seu filho foi "violentamente interrogado" no aeroporto antes de ser despido e forçado a tomar um banho frio por dois funcionários.

Os outros dois cidadãos afetados já regressaram à Alemanha.

As medidas mais rigorosas nas fronteiras norte-americanas, adotadas pelo novo Presidente, Donald Trump, destinam-se a travar a imigração ilegal no país.

De acordo com a página oficial da embaixada dos Estados Unidos na Alemanha, os alemães que possuem um visto de turista válido para os Estados Unidos podem, em geral, viajar sem visto durante um período máximo de 90 dias.

De acordo com o Governo dos Estados Unidos, os titulares de uma "green card" podem, em geral, viajar para o estrangeiro e voltar a entrar nos Estados Unidos após estadias inferiores a seis meses consecutivos.

A alteração dos conselhos de viagem não é o mesmo que um aviso de viagem, que também é emitido pelo ministério para alguns países.