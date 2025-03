Responsabilidade centrista destacada no contacto com a população

O CDS/PP Madeira aproveitou a campanha eleitoral para as Regionais do próximo domingo para dar a conhecer aos madeirenses as propostas que o partido tem para resolver os problemas que afectam a região e o seu dia-a-dia, fazendo valer, sempre, o sentido de responsabilidade de que o líder tem feito ‘bandeira’.

Com uma equipa focada no contacto com a população, os centristas tiveram no seu cabeça-de-lista, José Manuel Rodrigues, a âncora da campanha, ainda que os vários candidatos tenham sido presença assídua nas diferentes iniciativas diárias.

Pelas ruas ou à porta das igrejas, o CDS passou por todos os concelhos da Região, com excepção do Porto Santo, já que o mau-tempo das últimas semanas não permitiu que a comitiva embarcasse rumo à ilha dourada. Ainda assim, dizem que a mensagem terá chegado através de alguma propaganda.

Militantes têm dado forma a uma campanha com presença nas ruas e junto das pessoas. , Foto DR

Foi sobretudo nesta última semana que as iniciativas se intensificaram, rumo às urnas, no próximo domingo. José Manuel Rodrigues garante ter dado "tudo por tudo" nesta campanha, acentuando o "sentido de responsabilidade" que tem norteado a postura do partido. Acredita mesmo que a mensagem passou e voltará a ser eleito para o parlamento madeirense.

O sentido de responsabilidade do CDS será reconhecido pelos madeirenses e porto-santenses. José Manuel Rodrigues, cabeça-de-lista do CDS/PP Madeira às Regionais de 23 de Março

Receitas 'à antiga' nunca passam de moda

Os cartazes nas ruas voltaram a uma das apostas na estratégia traçada pelos centristas. Também aqui o apelo ao sentido de responsabilidade do partido em toda a crise política que a Madeira atravessa ficou bem vincado. Com o líder no centro das atenções, os cinco primeiros candidatos também foram chamados a aparecer nos outdoors.

Embora os grandes comícios já tenham passado à história, o CDS aproveitou alguns momentos de relevo para juntar algumas pessoas, entre militantes e simpatizantes. O último desses encontros teve lugar ontem, com o jantar de encerramento da campanha.

Os centristas organizaram alguns encontros com militantes e simpatizantes. , Foto DR

E se José Manuel Rodrigues acusa as outras candidaturas de falta de propostas, já o seu partido, todos os dias, tem apresentado o que diz ser uma solução para um problema identificado.

O aprofundamento da autonomia; as responsabilidades do Estado para com a Madeira, tanto na saúde, como na educação; a distribuição mais justa da riqueza, com a valorização dos salários, a descida dos impostos e o controlo da inflação; o fomento da concorrência no retalho alimentar, com a entrada de novos hipermercados e consequente baixa de preços, foram apenas algumas das propostas do CDS.

Como 'cavalo de batalha' surgiu a habitação, com os centristas a proporem a aplicação de 100 milhões de euros anuais para a construção e apoio à habitação social e a custos controlados.

A saúde foi também um dos alvos preferidos, com o cheque cirurgia a ser apontado como solução para alguns dos seus males.

Entre outros aspectos, o CDS/PP Madeira tem defendido, igualmente, a reforma do sistema político, pautando-se por "mais ética e transparência", valorizando uma nova lei de incompatibilidades e um registo de interesses para todos os titulares de cargos públicos.

Dos mais novos, aos mais idosos, dos mais pobres à classe média, os centristas dizem ter chegado a todos com as suas propostas. O líder mostra-se confiante que o CDS pode voltar a ter um papel relevante na futura governação da Região.

Mas só o voto no CDS/PP Madeira garante que tal, pelo que o apelo de José Manuel Rodrigues para que os madeirenses confiem na "estabalidade" que o partido consegue oferecer tem sido uma constante, até ao último momento.