Mais de 255 mil eleitores podem votar no domingo

Mais de 255 mil eleitores estão inscritos para votar nas regionais antecipadas da Madeira, que se realizam no domingo, de acordo com os dados do recenseamento da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Segundo a tutela, "o número de inscritos na Região Autónoma da Madeira, habilitados para votar na eleição de 23 de março, é de 255.380".

Este número é relativo a 08 de março, data do encerramento dos cadernos para a eleição.

Segundo o mapa oficial publicado em Diário da República das anteriores eleições regionais madeirenses, em maio de 2024, estavam inscritos nessa altura 254.522 eleitores, tendo votado 135.917.

Ou seja, em comparação com as eleições realizadas há 10 meses, neste domingo podem votar mais 858 eleitores.

Às legislativas de domingo da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As eleições antecipadas ocorrem na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS-PP dois. PAN e IL têm um assento cada e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).