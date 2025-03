"A importância deste acto eleitoral deve trazer as pessoas às urnas", frisa Edgar Silva

O cabeça de lista da CDU, Edgar Silva, exerceu o seu direito de voto, esta manhã, na Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal. À saída, reforçou a importância do acto eleitoral, sublinhando que este serve para eleger os deputados à Assembleia Legislativa e não para escolher um Governo.

“Aquilo que está em causa é a eleição de deputados à Assembleia, não está nesta eleição a escolha de um Governo”, afirmou, alertando para manipulações e distorções no discurso público. “Tem-se quase induzido ou feito crer que estamos a votar para Presidente do Governo, mas o que está em causa agora é o povo poder decidir que representação quer ter na Assembleia”, explicou.

Sobre a taxa de participação, Edgar Silva referiu que a informação que lhe chegou indicava que a afluência estava dentro dos parâmetros habituais. No entanto, reforçou a necessidade de mobilização dos eleitores. “A importância deste acto eleitoral deve mobilizar as pessoas”, sublinhou.

Questionado sobre um possível cansaço do eleitorado, tendo em conta que estas são as terceiras eleições em ano e meio, o candidato da CDU relativizou a questão. “Há países que têm eleições todas as semanas, todos os meses. A democracia tem destes processos”, concluiu.