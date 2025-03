Registo de orquídea em honra do Porto Santo

'Cattlianthe Praia do Porto Santo' é um híbrido entre uma espécie de Cattleya, a Cattleya crispata e uma Guarianthe, também ela híbrida, mas de origem natural, a Guarianthe x laelioides. Uma junção entre duas plantas, uma delas originária do Brasil e outra da mesoamérica, que ostenta agora o nome da ilha do Porto Santo.

Com uma longa haste, terminando num bouquet de flores amarelas com labelo pintalgado de pequenos "grãos" de areia dourada/avermelhada, é com esta bela planta que a ilha dourada vê o seu nome eternizado num registo inédito, registo esse que surge no dia 19 de Março do corrente ano. Pedro Spínola

É o antepenúltimo município a ser registado neste projecto individual de Pedro Spínola, projecto esse que cessará com os últimos dois concelhos, Porto Moniz e Machico.