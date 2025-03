Pelos menos três aviões divergidos no Aeroporto da Madeira

Dois aviões, um Raynair e um Eurowings, aterraram, esta manhã, no Aeroporto do Porto Santo, depois de terem falhado a aterragem na Madeira.

Apesar do mau tempo que está a condicionar a operação aeroportuária, o primeiro voo da Binter com destino Porto Santo realizou-se com normalidade. Resta saber se terá condições para regressar ao aeroporto de origem.

Há ainda pelo menos mais um voo para Madeira divergido esta manhã, um easyJet que não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo e rumou para Lisboa.

Além disso, conforme já foi noticiado, um voo da TAP proveniente do Porto e a respectiva partida já foram cancelados esta manhã.

Mau tempo cancela voo da TAP com destino à Madeira O voo da TAP (TP 1709) proveniente do Porto, com chegada prevista à Madeira às 8 horas deste domingo, 16 de Março, foi cancelado devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no arquipélago. Está igualmente cancelada a respectiva partida.

O estado do tempo na Madeira, neste domingo, 16 de Março, está a ser condicionado pela passagem da depressão Laurence, existindo vários aviso meteorológicos em vigor para o arquipélago.