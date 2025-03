Jovens devem realizar meia hora de exercício físico diário

O papel preponderante da actividade física foi o mote para a intervenção de Vitor Gonçalves, um profissional dedicado e experiente na área da Educação Física, com um percurso consolidado na área da saúde e bem-estar e no treino desportivo.

Na ‘talk’ durante o TEDxYouth@Funchal 2025, que decorre esta tarde no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL, o mestre em Ensino da Educação Física abordou ‘o impacto do movimento’, elegendo três factores determinantes e indissociáveis: Mente, estrutura social e físico.

Para Vítor Gonçalves os benefícios do exercício físico são tantos que “não podemos de forma nenhuma descurar a actividade física diária”. Desde logo porque contribui para a diminuição do risco de doenças crónicas e previne as doenças cardiovasculares.

A actividade física é tão preponderante que aconselha os jovens a dedicar pelo menos “meia hora de exercício diário”. Já os adultos, devem dedicar ao exercício físico “150 a 300 minutos por semana” e “75 a 120 minutos de actividade mais intensa, duas vezes por semana”. Importante também é não descurar “o exercício de fortalecimento muscular”, trabalho que deve ser progressivo e evolutivo, e não menos importante é manter a regularidade.

Defensor de uma metodologia centrada na disciplina, motivação e espírito de equipa, Vitor Gonçalves incentiva a adopção de hábitos saudáveis e o compromisso com a excelência.