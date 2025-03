'Naval Talks' alerta para importância do exercício físico no combate ao cancro colorretal

"O movimento é uma ferramenta poderosa". Foi este o corolário de mais uma edição da 'Naval Talks', que decorreu, ontem, 14 de Março de 2025, no Ginásio Naval AquaGym do Clube Naval do Funchal, sob o tema "Mente e Corpo Activo: Quebrar o Ciclo do Cancro Colorretal".

O evento promoveu um debate sobre o papel do exercício físico na prevenção e recuperação do cancro colorrectal, doença que continua a ser a mais frequente em Portugal, com mais de 10 mil novos casos diagnosticados anualmente.

O painel de especialistas contou com a participação de: Joana Carvão, médica gastroenterologista do Hospital Central do Funchal; Maria Olim, cirurgiã colorretal; Marla Vieira, psicóloga clínica e Pedro Correia, CEO e diretor técnico da The Strength Clinic – Centro de Treino e Longevidade.

Os especialistas abordaram estratégias baseadas em evidência científica para prevenir a doença, reforçando "a importância da actividade física na melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos".

A iniciativa, idealizada por Raquel Gonçalves Rodrigues, procurou combater a desinformação, quebrar estigmas e promover um diálogo aberto sobre a doença, reforçando que "falar sobre o cancro é essencial para a sua prevenção e tratamento eficaz".