Francisco Franco recebe VIII Encontro Regional SeguraNet

Nesta próxima quarta-feira, 19 de Março, a Escola Secundária Francisco Franco será palco do VIII Encontro Regional SeguraNet, uma iniciativa promovida pela Direção Regional de Educação que "pretende sensibilizar a comunidade educativa para a importância da segurança digital". Sob o tema "Ambiente Digital Seguro", o evento "reúne especialistas da área da cibersegurança, proteção de dados e cidadania digital, proporcionando um espaço de reflexão e debate sobre os desafios da era digital", informa a organização.

Contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do diretor regional de Educação, Marco Gomes, e de vários oradores convidados, incluindo especialistas em segurança digital e cibercrime, bem como representantes de instituições académicas e tecnológicas.

Assim, durante a manhã destacam-se as apresentações sobre "Cidadania e Bem-estar Digital", dinamizada pelas professoras Maria José Loureiro e Susana Senos, do Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro, e "Ambiente Digital Seguro", a cargo do especialista em cibersegurança Paulo Pinto, da empresa Fortinet.

"O evento inclui ainda um painel de debate moderado pelo Diretor de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, Luís Gaspar, com a participação de especialistas da Ordem dos Engenheiros, Polícia Judiciária, Universidade da Madeira e do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança", refere.

Antes do encerramento do encontro "são entregues os prémios do Concurso de Cartazes 'Navega Seguro' e dos Desafios SeguraNet, reconhecendo o empenho das escolas na promoção de boas práticas de segurança digital", aponta a ESFF.

O Encontro Regional SeguraNet assume-se, desta forma, "como um evento de referência na Região Autónoma da Madeira, reforçando a importância da literacia digital e do papel das escolas, famílias e entidades governamentais na construção de um ambiente digital mais seguro e responsável".

Acresce dizer que a participação no evento é gratuita e está aberta a toda a comunidade educativa.