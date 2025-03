TEDxYouth@Funchal enche Auditório da Escola da APEL

Já arrancou a 3ª edição do TEDxYouth@Funchal, que volta a esgotar o Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

Seis oradores de diferentes idades e áreas são os convidados para responder ao tema central em discussão desta edição: ‘E Agora?’.

Para além das 6 talks, o evento combina teatro e música ao vivo, reunindo assim talento, arte e reflexão numa tarde que explora a urgência de agir no presente e abraçar o desconhecido.

Uma performance teatral protagonizada por Zacarias Gomes e Emília Vieira, e outra musical protagonizada pelas jovens cantoras Sara Olim, Emília Vieira e Beatriz Aguiar, acompanhadas pelos guitarristas Bernardo Sighinolfi e Rodrigo Vasconcelos, complementam o TEDxYouth@Funchal 2025.

Os eventos TEDx chegaram à Região em 2017, com a primeira edição do TEDxFunchal, que também teve lugar no Auditório da Escola da APEL. Eventos TED que tiveram início nos Estados Unidos da América e têm como lema 'Ideias que valem a pena ser partilhadas'. Em 2023 realizou-se pela primeira vez o TEDxYouth@Funchal, formato especialmente destinado aos mais jovens, mas não só. Nesse TEDxYouth@Funchal 2023 foram sete os oradores na conferência realizada então na discoteca Vespas, sob o lema 'Voa Miúdo'. Já a edição de 2024 do TEDxYouth@Funchal teve como tema ‘O Desconhecido’.

Os eventos TEDxYouth@Funchal pretendem ser uma plataforma de discussão, onde os jovens e jovens adultos possam partilhar as suas ideias uns com os outros e também com os oradores, de modo a que todos tenham uma experiência enriquecedora.