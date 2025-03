Com a participação em mais de 30 projectos em diferentes países europeus nos últimos quatro anos - entre 2021 e 2025 – André Santos foi ao TEDxYouth@Funchal 2025, que decorre esta tarde no Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL, relatar a enriquecedora experiência repleta de desafios.

Formado em Design pela Universidade da Madeira em 2021, o momento particularmente desafiante que o mundo então enfrentava com a pandemia, levou André Santos a um programa Erasmus+, que abriu-lhe as portas para uma realidade europeia replecta de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Em 2021, participou no seu primeiro intercâmbio juvenil na Noruega, uma experiência que o catapultou para uma jornada de exploração e aprendizagem que não parou desde então. Nos três anos que se seguiram, André já visitou mais de 20 países europeus, realizou voluntariado na Polónia – quando rebentou a guerra na Ucrânia - e estágios em Itália e Espanha, além de ter participado em inúmeras formações internacionais. Cada uma destas experiências não só o moldou como designer, mas também como cidadão global.

Actualmente, André está à frente de projectos educacionais na associação My Madeira Island, onde continua a expandir a sua trajectória. Com uma paixão por experiências internacionais e um espírito incansável de descoberta, concluiu a intervenção com um conselho aos jovens: “Não deixem que o medo do desconhecido defina os vossos limites”.