Eu Voto! O apelo de Adelino Camacho

Meus caros, no próximo dia 23 de março, a Madeira enfrenta uma data crucial para o futuro da nossa região. Após um período sem governo institucional, é o momento de escolhermos novamente os deputados regionais que irão tomar as rédeas das questões que mais afetam a nossa vida quotidiana, especialmente em áreas tão sensíveis como a segurança pública. Este é um apelo a todos os cidadãos, especialmente aos profissionais das forças de segurança e seus familiares, para que exerçam o seu dever de cidadania e contribuam para a construção de um governo seguro e duradouro.

A segurança de todos nós depende diretamente de um governo estável que possa implementar políticas eficazes, garantir o bem-estar da população e apoiar os profissionais da área. No contexto da segurança pública, a falta de um governo funcional tem gerado uma série de desafios que precisam ser resolvidos com urgência. A questão do subsídio de insularidade, essencial para garantir a valorização dos profissionais da Madeira, é um exemplo claro de uma luta que não pode ser negligenciada. Não podemos permitir que os nossos profissionais da segurança fiquem à margem de condições laborais justas e adequadas, que são fundamentais para o bom desempenho das suas funções.

Além disso, o problema da comparticipação dos medicamentos aos profissionais e a necessidade de garantir melhores condições de trabalho para as forças de segurança continuam a ser questões pendentes. Sem um governo capaz de tomar decisões rápidas e eficazes, estamos a comprometer a nossa capacidade de responder aos desafios de segurança com a devida eficiência e respeito pelos nossos profissionais.

Outro ponto vital é a construção e a reconstrução das esquadras policiais previstas, que são essenciais para o bom andamento do trabalho da Polícia e para a garantia de segurança nas nossas comunidades. Este processo não pode ser adiado. A Madeira precisa de um governo que compreenda a urgência desses investimentos e que consiga implementá-los sem hesitações.

Por tudo isto, no dia 23 de março, o seu voto tem um papel fundamental na escolha de um governo que possa resolver de forma eficaz os problemas que afetam os profissionais da segurança e, por conseguinte, toda a sociedade. A estabilidade política e a ação eficaz de um governo comprometido com a melhoria das condições de trabalho e de vida de todos os madeirenses são essenciais para garantir a segurança de todos. Não deixe de votar, porque o futuro da Madeira depende de todos nós.