Engenho do Norte aumenta em 40 euros o preço a pagar por tonelada de cana-de-açúcar

O administrador do Engenho do Norte, Miguel Faria, garantiu esta semana aumentar em 40 euros o preço a pagar por cada tonelada de cana-de-açúcar.

Durante uma visita da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e dos dirigentes da Direcção Regional de Agricultura e do Instituto do Vinho e do Bordado Madeira, esta quinta-feira, 20 de Março, o administrador do Engenho do Norte destacou a valorização de 480 euros por tonelada à produção que começou a ser processada esta semana.

Em nota emitida, a Secretaria regional de Agricultura, Pescas e Ambiente realça o apoio 'Transformação', que "tem uma componente do orçamento regional que tem sido aumentado progressivamente e que contribui significativamente para o sector".

Miguel Faria vê este aumento por parte dos Engenho do Norte uma forma de valorizar os cerca de 400 produtores que fornecem matéria-prima sem a qual não podem trabalhar.

Rafaela Fernandes elogiou o Engenho do Norte pelo trabalho realizado não só ao nível da agricultura, como o empenho na valorização do produto, mas também o contributo que é dado ao Turismo tendo em conta a quantidade de turistas que visitam diariamente o operador.