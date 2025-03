Polícia brasileira apreende uma tonelada de cocaína que seria transportada para o exterior

As autoridades brasileiras apreenderam hoje uma tonelada de cocaína que estava prestes a ser enviada para o exterior a partir do estado do Maranhão, indicou a Polícia Federal.

"Na ação, foram localizados quatro indivíduos que estavam na posse de cerca de 1 tonelada de cocaína. Todos foram presos em flagrante", lê-se no comunicado referente à operação contra o tráfico internacional de droga numa cidade fronteiriça com São Luís, a capital do Maranhão.

A investigação mostrou que o grupo preparava o carregamento de cocaína e que se preparava para a esconder num navio cargueiro atracado no porto da região metropolitana de São Luís.

O processo continua em aberto com o objetivo de "esclarecer cabalmente os factos" e identificar outros possíveis membros da organização criminosa.

As autoridades brasileiras apreenderam 74,5 toneladas de cocaína no país no ano passado, o que representou um aumento de quase 3% em relação a 2023, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.