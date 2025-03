Para pagar um T2 no Funchal são precisos os rendimentos de 23 anos

"O preço de uma habitação de dois quartos em Portugal equivale a mais de 15 anos de todos os rendimentos de uma família, segundo uma análise de dados do idealista", sendo que a capital madeirense é aquela que exige mais tempo para alcançar esse objectivo, mais de 23 anos e a Madeira é a região onde é mais custoso comprar um T2.

De acordo com o idealista, na média nacional, "o preço mediano de um imóvel com estas características é de 270.789 euros, o que representa 15,7 vezes os 17.297 euros de rendimento líquido anual das famílias". No caso do Funchal, o custo de um T2 ronda os 440 mil euros.

"Nas capitais de distrito e ilhas, a cidade onde é necessário mais tempo de rendimentos familiares para comprar uma casa é o Funchal, com 23,2 anos. Seguem-se Faro (22,8 anos), Lisboa (21,1 anos), Porto (16,4 anos), Aveiro (15,6 anos), Ponta Delgada (14,4 anos), Viana do Castelo (12,9 anos), Braga (12,6 anos), Leiria (12 anos), Viseu (11,6 anos), Setúbal (11,2 anos), Coimbra (10,6 anos) e Évora (10,3 anos)", salienta. "Por outro lado, onde se necessita de menos tempo de rendimentos para adquirir uma habitação T2 são Guarda, com apenas 4 anos, seguida por Castelo Branco (4,5 anos), Beja (5,1 anos), Portalegre (5,1 anos), Bragança (7,4 anos), Santarém (7,9 anos) e Vila Real (9 anos)".

Sendo Lisboa a cidade mais cara para comprar casa, "custando 484.390 euros, Funchal não fica muito atrás, com 439.804 euros, mas bem acima de "Faro (396.010 euros), Porto (340.496 euros), Aveiro (303.901 euros), Ponta Delgada (283.662 euros), Braga (233.206 euros), Coimbra (226.472 euros), Viana do Castelo (217.276 euros), Leiria (216.366 euros), Viseu (213.952 euros), Setúbal (208.898 euros), Évora (196.778 euros), Vila Real (162.854 euros) e Santarém (138.362 euros). Em sentido contrário, as capitais mais baratas são a Guarda (72.672 euros), Castelo Branco (78.077 euros), Portalegre (90.262 euros), Beja (91.579 euros) e Bragança (131.290 euros)".

Mesmo entre os distritos e ilhas, "Faro é o que exige mais anos de rendimento para adquirir uma casa, com um total de 26,1 anos" mas a Madeira não fica atrás, aliás tem uma média (23,7 anos) superior à do Funchal, seguida de "Lisboa (17,6 anos) e Porto (17,4 anos). Abaixo da média nacional estão ilha de São Miguel (14,4 anos), Aveiro (13,6 anos), Braga (12,7 anos), Setúbal (12,2 anos), Leiria (11,7 anos), Viana do Castelo (10,8 anos), Coimbra (9,3 anos), Viseu (8,1 anos), Santarém (7,6 anos), Évora (7,5 anos), Vila Real (6,8 anos) e Beja (6,4 anos)". E acrescenta: "Por outro lado, a Guarda é o distrito onde é necessário menos tempo de rendimentos familiares para comprar casa, com apenas 3,7 anos. Seguem-se Portalegre (4,4 anos), Bragança (5,2 anos) e Castelo Branco (5,3 anos)."

Preços mais elevados na Madeira, Faro, Lisboa e Porto

"Madeira é onde se encontram os preços mais elevados para a compra de um T2, com uma mediana de 404.785 euros. Seguem-se Faro, onde o preço atinge os 395.725 euros, Lisboa, com 348.259 euros e o Porto, com 295.632. Ainda acima dos 200.000 euros encontram-se a ilha de São Miguel (248.269 euros), Aveiro (225.008 euros), Setúbal (222.412 euros) e Braga (201.191 euros). Seguem-se Leiria (193.128 euros), Coimbra (167.531 euros), Viana do Castelo (162.633 euros), Viseu (127.467 euros), Évora (127.126 euros), Santarém (122.685 euros) e Vila Real (100.538 euros)", refere o Idealista. "No lado oposto, a Guarda é o distrito com os preços mais baixos para habitações de dois quartos, com uma mediana de 56.700 euros. Seguem-se Portalegre (68.724 euros), Bragança (79.821 euros), Castelo Branco (83.982 euros) e Beja (97.445 euros)".