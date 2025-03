Produção de abacate já chega às 500 toneladas

A cultura do abacate ocupa uma área de 51 hectares, tendo sido alcançadas as 500 toneladas em 2024, revela uma nota de imprensa hoje divulgada pela secretaria regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

Marco Caldeira, director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, acompanhado do director de serviços de Desenvolvimento Agronómico, Rui Nunes, visitou a exploração do jovem agricultor Rui Baltazar Gouveia, localizada na freguesia de Gaula.

Com uma área total de 1.500 m2, a exploração agrícola beneficiou de apoios à instalação de jovens agricultores, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020, e produz sobretudo abacate de variedades com maior aptidão comercial, com toda a produção a ser escoada para o mercado regional, avança a mesma nota de imprensa.

Para Marco Caldeira, "é importante que se aposte em culturas com potencial de crescimento, a exemplo do abacate, aproveitando as oportunidades para uma agricultura mais competitiva e rentável".

De referir que a GESBA também assegura a expedição de abacate, o que "constitui uma mais-valia para a sua valorização", complementa a mesma nota de imprensa.