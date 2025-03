Câmara de Lobos apoia instituições locais com 375 mil euros em 2025

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos já assinou protocolos de apoio financeiro e logístico destinados às instituições desportivas, juvenis, sociais e Casas do Povo que desenvolvem actividades no município. No total, falamos de 375 mil euros em apoios, que representam um aumento comparativamente à verba de 2024, que foi de 305 mil euros.

Segundo explica nota à imprensa, este aumento deve-se ao reconhecimento "do papel vital que estas organizações desempenham no município".

As Casas do Povo vão receber um apoio total de 65 mil euros, em 2025, um aumento de cerca de 20% quando comparado com o ano anterior. Um apoio extra de 5.000 euros destina-se especificamente à promoção das festas temáticas que valorizam os produtos agrícolas locais.

Quanto às associações juvenis, o apoio sobe de 32.500 euros em 2024 para 40.500 euros em 2025, registando um crescimento de 24,6%. "Este reforço financeiro visa apoiar projetos inovadores e atividades que promovam a participação ativa dos jovens na comunidade, fomentando o seu desenvolvimento pessoal, social e cívico, bem como cobrir custos operacionais e logísticos associados à expansão das iniciativas promovidas no âmbito da formação e capacitação dos jovens", explica a mesma nota, dando conta de que serão 5 associações a receber este apoio.

A maior fatia dos apoios será distribuída por 19 instituições desportivas, com o valor a aumentar de 196.100 euros em 2024 para 220.091,50 euros em 2025. O reforço do apoio deve-se ao "crescimento significativo no número de atletas federados e na diversificação das modalidades desportivas praticadas em alguns clubes do concelho, o que exigiu um maior apoio para cobrir despesas operacionais e de formação". "Além disso, as necessidades logísticas de vários clubes aumentaram, face ao crescimento da demografia federada e à organização de um maior número de eventos desportivos no município", indica. Estes apoios serão concedidos através de contratos-programa, com vista a uma maior transparência.

O apoio a instituições sociais regista o maior crescimento percentual, evoluindo de 22.500 euros em 2024 para 49.250 euros em 2025, o que representa um aumento significativo de 118,9%. "Este reforço deve-se, em parte, à inclusão de seis novas associações que passam a ser apoiadas pela primeira vez no âmbito do associativismo. Além disso, houve um aumento da verba atribuída a algumas instituições que têm desenvolvido um trabalho notável e de reconhecido mérito no concelho, reforçando assim o seu impacto na comunidade. O montante total será distribuído por 17 instituições", aponta.

O nosso objectivo é continuar a apoiar estas entidades fundamentais para a comunidade, assegurando que o apoio seja distribuído de forma justa e transparente. Cada euro investido nestas instituições é um investimento no nosso futuro coletivo, na coesão social e no enriquecimento cultural da nossa comunidade. Sónia Pereira, presidente de Câmara em exercício

A estes valores serão acrescidos os apoios a atribuir às instituições culturais, cujo o valor ainda se encontra a ser apurado.