Francisco Abreu na Toyota Gazoo no Campeonato de Portugal de Velocidade

Está escolhida a dupla para o GR Supra GT4 EVO2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal para 2025. Francisco Mora e Francisco Abreu reeditam uma dupla que já granjeou muito sucesso nas pistas ibéricas, sendo que esta época, estão previstos cinco Toyota GR Supra EVO2 em pista.

O alinhamento de pilotos da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está finalmente completo. Com as duplas dos projectos do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e do Campeonato de Portugal de Ralis já definidos há algum tempo, faltava conhecer o colega de equipa de Francisco Mora para o Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV). Francisco Abreu é o nome que faltava a esta ilustre lista, recheada de campeões.

É a reedição de uma dupla de sucesso nas pistas ibéricas. Mora e Abreu sagraram-se campeões nacionais, campeões ibéricos e de campeões de Espanha de GT's nas temporadas 2021 e 2022. A qualidade desta dupla ficou comprovada com os títulos conquistados de forma indiscutível. Três anos depois, a dupla de “Franciscos” volta a reunir-se.

Francisco Mora, apresentado como piloto Toyota no evento de lançamento da época da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, vem de um vice-campeonato no CPV, tendo estado na luta até ao final da temporada 2024. O hexacampeão nacional, dispensa apresentações e tem sido uma das estrelas das competições ibéricas, com títulos conquistados em Portugal, Espanha.

Francisco Abreu vem de uma pausa de um ano, depois de ter conquistado o título nacional e ibérico em 2023. Com três títulos nacionais no seu CV, além de um título espanhol e de vários títulos ibéricos nas categorias GT e GT4, Abreu é, a par de Mora, um dos pilotos mais titulados da atualidade.

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal mostra de forma inequívoca que o objectivo para esta temporada 2025 é ainda mais ambicioso. Com uma dupla habituada a vencer, tendo já conquistado vários títulos em conjunto, é natural que a expetativa para Mora e Abreu seja a luta pelos títulos nacionais e ibéricos.

Francisco Mora mostrou-se agradado por voltar a ter Francisco Abreu ao seu lado e está entusiasmado para esta temporada: "Já estava muito entusiasmado por estar inserido no projeto da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal, o maior e mais ambicioso projeto do desporto motorizado em Portugal. Só faltava ter um colega de equipa forte e fico feliz por ver que a escolha foi o Francisco Abreu. Conheço bem o Francisco, já conseguimos várias conquistas importantes juntos e creio que é a dupla indicada para iniciar esta caminhada com o GR Supra GT4 EVO 2. Confio no Francisco a 100% e estou certo que iremos estar na luta pelos primeiros lugares".

Francisco Abreu adotou o mesmo discurso, não escondendo a satisfação por voltar a fazer dupla com Mora e por estar num dos projetos mais aliciantes da atualidade no motorsport ibérico: "Após um ano parado, sinto-me muito feliz por estar de regresso às corridas e por fazer parte do projeto da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal para 2025. É um dos melhores, senão o melhor, projeto desportivo a nível ibérico e, com o Francisco Mora, que dispensa apresentações, acredito que estamos mais próximos do sucesso. Juntos, fomos já campeões nacionais, ibéricos e de Espanha. Vamos ter à disposição um GR Supra GT4 EVO 2 muito competitivo, preparado pela Sports & You, uma casa que conheço bem, e estou muito motivado para ajudar a equipa a atingir os objetivos máximos para a época de 2025."