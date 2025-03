Papa Francisco continua a melhorar e dispensa ventilação mecânica não invasiva

O Papa Francisco continuou a melhorar e dispensou a ventilação mecânica não invasiva, que tem ajudado o líder da Igreja Católica a respirar durante a noite, anunciou hoje o Vaticano.

Num boletim divulgado sobre a saúde do Papa, internado desde 14 de fevereiro, o Vaticano disse que Francisco está também a reduzir a dependência de oxigénio suplementar de alto fluxo durante o dia.

A infeção por pneumonia dupla de Francisco, de 88 anos, está sob controlo, mas ainda não foi completamente eliminada, acrescentou o gabinete de imprensa do Vaticano.

Durante duas noites consecutivas, Francisco não precisou de usar a máscara de ventilação mecânica e os médicos referiram que a utilização tinha sido suspensa.

Francisco celebrou missa hoje, dia em que se comemoram os 12 anos do início do pontificado e as festividades de São José, o que se traduz, em vários países, em festejos do Dia do Pai.

Na terça-feira, fontes do Vaticano indicaram que Francisco tinha conseguido dormir na noite anterior no hospital sem recorrer à ventilação mecânica não invasiva, ou seja, sem a máscara de oxigénio.

Trata-se de um "bom passo" que deve ser interpretado "com cautela", com os médicos a insistir que a condição clínica do Papa continua a ser "complexa dentro da estabilidade", acrescentaram.

O líder religioso está internado no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma infeção pulmonar complexa, que se transformou numa pneumonia em ambos os pulmões.

O Vaticano está a reduzir novamente as atualizações sobre o estado de saúde de Francisco à medida que este continua lentamente a recuperar, pelo que não deverá haver novas informações antes de segunda-feira.

A última atualização em termos clínicos ocorreu no sábado.