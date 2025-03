'A Essência Transgressora da Arte Moderna' em debate em São Martinho

A Associação Regional de Administração Educacional promove, hoje, pelas 15 horas, mais uma sessão inserida no ciclo 'Círculos de Educação e Cultura', que terá lugar no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho. A sessão será dinamizada por José Fortes, sobre o tema 'A Essência Transgressora da Arte Moderna'.

Segundo nota à imprensa, esta acção tem como foco essencial a intersecção entre arte, cultura e a reflexão sobre a alteridade. "Ao analisar os novos contextos artístico-culturais, é possível perceber como o desenvolvimento cultural se entrelaça com as diferentes maneiras de abordar o Outro, promovendo uma compreensão mais profunda da diversidade", indica.

"A arte moderna, com suas novas perspetivas, exige uma reavaliação da ontologia do sujeito e da realidade. Isso implica um olhar renovado sobre a educação e as aprendizagens, onde a noção de alteridade se torna fundamental. Ao reconhecer o impacto histórico-cultural da alteridade, é possível fomentar abordagens inclusivas que valorizem a diversidade e a pluralidade de vozes", aponta a organização.