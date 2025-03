Presidente interino de Machico destaca importância de investimentos privados no sector habitacional

Com Ricardo Franco na frente da plateia, coube ao presidente interino da Câmara Municipal de Machico, Hugo Alexandre, destacar, durante uma visita a um novo empreendimento imobiliário na cidade, a importância do investimento privado para o desenvolvimento do sector habitacional local. O projecto em questão, promovido pelo empresário Miguel Viveiros, representa um investimento de 12 milhões de euros e integra 42 apartamentos e uma área comercial.

“Efectivamente, queremos que surjam ainda mais investimentos deste género. O sector da habitação carece destes projectos e, naturalmente, nem o Governo Regional nem a Câmara Municipal conseguem, sozinhos, substituir os privados nesta área”, afirmou.

O autarca socialista sublinhou que cabe ao município facilitar, dentro da legalidade, a concretização desses investimentos, reforçando que este projecto em particular cumpriu todas as normas exigidas. “Conheço bem este empreendimento, já tive a oportunidade de o analisar à luz da lei, e está tudo conforme, o que é importante para garantir segurança e confiança aos investidores e futuros proprietários”, afirmou.

Hugo Alexandre destacou ainda que o papel da autarquia é criar condições que tornem Machico atractivo para o investimento privado, assegurando que esses projectos sejam economicamente viáveis. “Estamos a trabalhar nessa direcção, sobretudo na revisão do Plano Director Municipal (PDM), e esta zona onde nos encontramos será, sem dúvida, a nova centralidade da cidade, um verdadeiro polo de expansão para Machico”, explicou.

O presidente interino revelou ainda que o empresário Miguel Viveiros já anunciou mais dois projectos imobiliários para a cidade e manifestou o desejo de que outras ideias e iniciativas se concretizem em breve. “Temos todo o interesse em analisar e, dentro do que for possível, facilitar o desenvolvimento de novos empreendimentos como este, que são fundamentais para o crescimento e dinamização económica do nosso concelho”, concluiu Hugo Alexandre.