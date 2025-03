Muitas nuvens e aguaceiros nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de vários dias em que se registaram rajadas bastante fortes na Região, fruto da passagem da depressão ‘Martinho’ pela Madeira, o vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h), a predominar de Noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h).

Os termómetros deverão chegar aos 21ºC na Madeira e 20ºC no Porto Santo. As mínimas serão, respectivamente, de 15ºC e 14ºC.

No Funchal, conte com céu com períodos de muita nebulosidade. O IPMA aponta para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial a partir da tarde. Na capital madeirense, o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, as previsões para a costa Norte dão conta de ondas de Noroeste, com 3 a 3,5 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul, com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.