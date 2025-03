Nuvens e chuva nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu muito nublado, com abertas a partir da manhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) teremos períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

Há a possibilidade de ocorrência de trovoada.

Quanto ao vendo, deverá soprar moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante Oeste, com rajadas até 80 km/h, tornando-se forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 100 km/h. Há avisos amarelos em vigor para a precipitação e para o vento.

Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, com os termómetros a marcarem 15ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo; por outro lado, o IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura máxima, que na Madeira será de 20ºC, e no Porto Santo de 19ºC.

No Funchal, conte com céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, à semelhança do que se passa no resto da ilha. Deverá esperar, igualmente, períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

Na capital, conte com vento moderado (20 a 35 km/h) de Oeste/Sudoeste, com rajadas até 70 km/h a partir da tarde.

No mar, estão em vigor avisos laranja para a agitação marítima. Na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.