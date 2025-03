CDS-Madeira defende maior concorrência na distribuição e alimentação para reduzir preços

O CDS/PP-Madeira defende a entrada de novos grupos económicos no sector da distribuição e alimentação na Região, argumentando que uma maior concorrência entre grandes superfícies contribuirá para a redução dos preços e o alívio do custo de vida para os madeirenses.

De acordo com o partido candidato às eleições Regionais de 23 de Março, o custo de vida na Madeira é o mais elevado do País e representa um dos principais desafios para o nível de vida da população. Para o CDS, a recuperação do poder de compra das famílias de menores rendimentos e da classe média deve passar por medidas que ajudem a conter a inflação, incluindo a descida dos preços, a valorização dos salários e a redução de impostos indirectos, como o IVA.

Actualmente, refere que a Madeira regista a taxa de inflação mais elevada do País, situada nos 3,6% nos últimos 12 meses, contrastando com a tendência de descida observada no continente e na União Europeia.

O CDS/PP-Madeira assegura que existem grupos empresariais do sector da distribuição e alimentação interessados em investir na Região e considera que cabe ao Governo Regional criar as condições necessárias para viabilizar essa instalação, permitindo uma maior oferta e concorrência no mercado.