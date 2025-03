CDS defende revisão dos Planos Directores Municipais

O CDS considera ser importante proceder a uma revisão dos Planos Directores Municipais, por forma a possibilitar que, em determinadas zonas em que hoje é limitada, seja possível a construção em altura. "A resolução do drama da habitação, que atinge milhares de famílias, exige medidas excecionais a vários níveis", aponta o partido.

A candidatura liderada por José Manuel Rodrigues explica que, desta forma, será possível tanto Governo como municípios, construírem a preços mais baratos no eixo Calheta-Machico, "já que o preço do terreno distribui-se por mais fogos, tornando os apartamentos mais acessíveis".

Esta medida só será aplicada para habitação social, para renda acessível e para cooperativas e empresas que construam a custos controlados. Com a subida dos preços dos terrenos, dos materiais e da construção, esta é uma forma de reduzir o preço final dos apartamentos. CDS

Ainda neste âmbito, os centristas defendem a cedência de terrenos públicos e a redução da carga fiscal sobre a construção e aquisição de habitações.

"Só com uma política pública integrada, com várias medidas em diferentes áreas, será possível ir aumentando a oferta de mais casas para quem precisa", termina o comunicado do CDS.