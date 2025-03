Dos impostos às drogas, jornais destacam as notícias do dia

Bom dia. Num dia em que, em particular, não há nenhuma notícia que se destaque perante outras, damos maior ênfase nesta leitura de imprensa aos impostos no que toca à habitação, bem como ao consumo e tráfico de estupefacientes. As revistas revisitam o passado e olham ao futuro. Os desportivos falam da selecção nacional e de negócios da 'bola'...

Na revista Visão:

- "Inteligência Artificial. Como o duelo EUA-China pode mudar as nossas vidas. As armas da guerra fria tecnológica. O poder do mundo digital. Os riscos do algoritmo editor"

- "Polémica. Parlamento 'engorda' antes de cair"

- "Debate. 26 ideias para combater o ressentimento"

- "120 anos de Júlio Verne. O escritor que 'viu' o futuro"

Na revista Sábado:

- "Afonso Henriques. Rei Herói e Diplomata"

- "PSD vive paz poder com cargos e falta de alternativa a Montenegro"

- "PCP autárquico com ligações ao imobiliário"

- "Consumidores mobilizam-se a favor de marcas europeias e largam americanas"

- "Corrida aos suplementos para dormir em todas as idades"

No Correio da Manhã:

- "Montenegro faz casa de luxo a preço de saldo. Morador tem oito casas de banho e lavandaria"

- "Centeno. Alerta para perigo dos pagamentos automáticos"

- "Grama a 37,49Euro. Cocaína dispara 13,7% no mercado negro"

- "Sporting. Juventus ataca Gyokeres"

- "Benfica. Semedo na Luz só por metade do salário"

- "Sesimbra. Mata por ciúmes durante sexo para pagar droga"

- "Conversa. Zelensky diz a Trump estar pronto para cessar-fogo limitado"

- "Custo de vida. Juros dos empréstimos à habitação voltam a cair"

- "46 anos a dar notícias. 'Sem o CM, a democracia seria mais pobre'"

No Público:

- "Isenção de IMT chega a 26 mil jovens, casas custaram em média 189 mil euros"

- "Crise política. Dissolução fecha ciclo de equilíbrio difícil com Governo minoritário. Licença parental, 'lobbying' ou CPI são alguns dos temas que ficam pelo caminho"

- "Sessão solene de comemoração do 25 de Abril decorrerá nos moldes habituais"

- "Guerra. Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre ataques"

- "Segurança Social. 'Sistema previdencial está de boa saúde'. Entrevista com ministro do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho"

- "Médio Oriente. Israel retoma operações terrestres na Faixa de Gaza"

- "Administração. Governo deixa cair mudanças nos comandos da Proteção Civil"

- "Drogas. Lisboa entre as cidades com mais consumo de ecstasy na Europa"

- "Exposição. As cartas enquanto obras de arte no Atelier-Museu Júlio Pomar"

No Jornal de Notícias:

- "Empresas atingidas pelos fogos obrigadas a despedir por atrasos nos apoios"

- "Aumentam apreensões de cocaína e heroína"

- "Shakira. Cantora investigada por plágio no Brasil"

- "Fernando Gomes lidera o COP"

- "Seleção. Quinas jogam na Dinamarca de olho nas meias-finais"

- "FC Porto. Samu confessa ter passado fome na infância"

- "Parlamento. Montenegro admite força portuguesa na Ucrânia"

- "INEM. Novos meios para tratar overdoses e convulsões"

- "Mau tempo. Recorde de depressões no mês de março"

- "Matosinhos. Câmara quer inverter taxa de abandono escolar"

- "Palestina - Funcionário da ONU morre em ataque israelita"

No Diário de Notícias:

- "Tráfico de droga aumenta em Lisboa. PSP tem nova estratégia de combate"

- "'Prelúdio' ou 'nota de rodapé'? O que fica dos 352 dias de Governo"

- "Trabalho. Falta de mão-de-obra paga salários de 180 mil euros nas tecnologias"

- "Conferência. Educação e trabalho conjunto nas empresas: as soluções para valorizar o interior"

- "Ucrânia. Zelensky pede defesas aéreas, Trump sugere controlo das centrais ucranianas"

- "Olimpismo. Fernando Gomes quer 'fazer história' como presidente do COP"

- "Estreias de cinema. 'Espelho meu, espelho meu...' Branca de Neve e o reflexo da sobrevivência"

- "Robert Carsen. 'A ópera combina todas as artes performativas. Por isso, é a mais poderosa de todas elas"

No Negócios:

- "Bruxelas quer empresas a financiarem reformas"

- "Na era Trump UE investe forte em novos acordos comerciais. Portugal com prazo apertado para decidir sobre Defesa europeia. Executivo comunitário ataca custos de energia e protege indústria do metal"

- "Marília Machado dos Santos, diretora-geral da VW Portugal. 'Concorrência justa iria reduzir diferença de preço de carros face a chineses"

- "Habitação é a maior dúvida na 'via verde' para imigrantes"

- "Economia estagnada leva gigantes alemães a despedirem 20 mil"

- "Fusões e aquisições. Eleições travam negócios, mas crise lá fora preocupa mais"

- "Sérgio Pimenta, vice-presidente do IFC para África. Presença local melhorou êxito dos projetos em África"

No Jornal Económico:

- "CGD envia clientes para risco de incumprimento após erro informático"

- "Galp investe 140 milhões para levar vento a centrais solares"

- "Dia D. Assembleia da República é hoje dissolvida"

- "Conferência. 'Temos de pensar os problemas do país como um todo'"

- "Americanos procuram casas de luxo na Comporta, onde 60% dos imóveis custa mais de um milhão"

- "Fernando Gomes é o novo presidente do Comité Olímpico de Portugal"

- "Bruxelas dá cinco anos para UE se preparar para 'todos os cenários' na Defesa"

- "FED continua pausa nos cortes das taxas perante incerteza"

- "Lucros da Jerónimo Martins caem 20,8% para 599 milhões"

- "Família Jervell é a 12.ª mais rica no ranking da Forbes Portugal"

No Record:

- "Luz para Renato. Rui Costa quer ficar com ele na próxima época"

- "Benfica. Amdouni também entra nos planos futuros"

- "Dinamarca-Portugal. 'Vitinha é o melhor médio da Europa', Martínez rendido ao patrão do PSG"

- "Sporting. Alisson aquece para o verão. Leão acelera processo"

- "FC Porto. 'Coloco muita pressão a mim mesmo', Samu assume luta emocional"

- "Olimpismo. Fernando Gomes eleito presidente do COP"

- "Operação Pretoriano. Villas-Boas ouvido hoje em tribunal"

No O Jogo:

- "Quebra-gelo. Seleção nacional joga na fria Copenhaga a primeira mão dos quartos de final"

- "Roberto Martinez. 'Vitinha é o melhor médio da Europa'. 'Tomás Araújo? Foi um erro linguístico'"

- "FC Porto. Avançado portista assume que exige muito de si próprio. 'Eu como muito a minha cabeça'. A história de amor de Melnichenko por animais abandonados"

- "Villas-Boas ouvido em tribunal no processo Pretoriano"

- "Sporting. Quenda e Essugo rendem 74,4 MEuro"

- "Benfica. Pavlidis comparado com Yamal"

- "COP. Fernando Gomes eleito presidente"

- "Braga- Salvador anuncia que será candidato nas próximas eleições. 'Falta ser campeão'"

E no A Bola:

- "Rico Leão. Negócio oficializado. Chelsea deixa nos cofres 74,4MEuro. Quenda Euro52,1M; Essugo Euro22,3M"

- "Benfica. Nelson Semedo só em condições muito especiais"

- "FC Porto. Samu. 'Se não marcar que ajude a equipa de outra forma"

- "SC Braga. António Salvador anuncia recandidatura"

- "Entrevista. Pepa, treinador do Sport Recife. 'O futebol é a coisa mais importante para as pessoas'"

- "Liga das Nações. Roberto Martinez. 'Cristiano Ronaldo está num momento muito bom como ponta de lança'"

- "Vitinha. 'Eu e o João Neves entendemo-nos muito bem'"

- "COP. Fernando Gomes eleito presidente"