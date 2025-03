IASAÚDE sinaliza primeiras colonoscopias no rastreio do cancro colorretal convencionadas

"No âmbito do rastreio do cancro colorretal, a presidente do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), Rubina Silva, e o vogal da instituição, João Vares, visitaram o Madeira Medical Center (MMC), um dos prestadores que aderiu à nova convenção para a realização de colonoscopias", informa uma nota de imprensa. "A visita teve como objetivo assinalar a realização das primeiras colonoscopias no âmbito deste programa de rastreio, que visa a detecção precoce de lesões precursoras do cancro colorretal".

Durante a visita, refere a nota, "Rubina Silva destacou a importância da parceria entre os setores público e privado, um esforço conjunto que visa reforçar a capacidade do Serviço de Saúde da Região na realização de exames cruciais para o diagnóstico precoce da doença".

A presidente do IASAÚDE referiu, ainda, "a revisão da convenção firmada com as entidades privadas, em vigor com a publicação da Portaria n.º 137/2025, de 21 de fevereiro", frisando que "a revisão da convenção contribui para a melhoria da acessibilidade aos cuidados médicos e reforça a rede de diagnóstico no combate ao cancro colorretal, permitindo aos utentes do SRS-Madeira um diagnóstico mais rápido e, consequentemente, melhores oportunidades de tratamento, sem custos adicionais".

Até amanhã, 21 de Março, "estão previstas a realização de 30 colonoscopias a utentes encaminhados pelo Serviço de Saúde da RAM para este prestador, após a sinalização positiva no rastreio do cancro colorretal. Este procedimento é fundamental para a detecção precoce de lesões e para evitar a progressão para formas malignas da doença, permitindo um tratamento mais eficaz e um prognóstico mais favorável", conclui a nota.