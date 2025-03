Faleceu Maurício Reis, o co-fundador da Porta 33

Faleceu esta terça-feira, 18 de Março, Maurício Pestana Reis, o co-fundador da Porta 33 - Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea.

O galerista de 69 anos lutava contra um cancro no pulmão e passou o seu último mês de vida internado.

Maurício Reis fundou, com Cecília Vieira de Freiras, a Porta 33, em 1989. A Associação Quebra Costas, Centro de Arte Contemporânea foi declarada de Utilidade Pública em 2002, tendo recebido, em 2020, no Dia da Região Autónoma da Madeira, a Insígnia Autonómica de Distinção por deliberação do Governo Regional. No mesmo ano, a Porta 33 foi também distinguida com o Prémio Educação Artística 2020, da Direção Regional da Educação em parceria com o Conservatório — Escola Profissional de Artes da Madeira.

Além da dinamização da porta número 33 da Rua do Quebra Costas, na cidade do Funchal, Maurício Reis empenhou-se, desde 2019, na activação e revitalização da Escola da Vila, no Porto Santo, enquanto espaço cultural e de residências artísticas, com o objectivo de transformar a infra-estrutura num pólo cultural, conferindo novos estímulos à ilha do Porto Santo, com impacto social e económico.

O seu funeral realiza-se amanhã, 19 de Março, às 12h30, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A Porta 33 vai manter, a pedido de Maurício Reis, a sua programação cultural. Na sexta-feira, 21 de Março, terá lugar a inauguração da exposição ‘Residência’, da autoria de Francisco Janes, uma ocasião para prestar uma homenagem ao co-fundador da Associação Quebra Costas, Centro de Arte Contemporânea.

À família e aos amigos, o DIÁRIO endereça sentidas condolências.