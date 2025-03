Rastreio de Saúde Visual Infantil no Funchal decorre na segunda-feira

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) irá realizar já na próxima segunda-feira, 10 de Março, no concelho de Funchal, uma nova volta do Rastreio de Saúde Visual Infantil.

"Este rastreio tem início na zona urbana I, nas freguesias que integram o Centro de Saúde do Bom Jesus, (Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, Santa Maria Maior, São Gonçalo, São Pedro e Sé)", informa. "Já, dia 24 de Março, serão rastreadas as crianças da freguesia do Monte e, no dia 25 de Março, as da freguesia de São Roque, assim como dos restantes centros de integram a zona urbana I".

Explicando do que se trata, é "um rastreio de ambliopia, de base populacional, realizado por técnicos especializados, a crianças que tenham ou venham a completar os 4 anos em 2025 (nascidas em 2021), que não tenham já seguimento no Hospital Dr. Nélio Mendonça ou óculos prescritos".

Assim, "o Centro de Rastreios da RAM está a convocar nesta fase um total de 340 crianças (250 do Bom Jesus, 27 do Monte e 63 de São Roque), franja correspondente à população alvo do programa, residente nas freguesias abrangidas nesta volta, dentro da faixa etária acima indicada", refere ainda.

Explica, em conclusão, que "a gestão e preparação das convocatórias para este rastreio, é efetuado pelo secretariado / Call –center do Centro de Rastreios da RAM, maioritariamente por telefone, ficando como último recurso, e em caso de impossibilidade de estabelecer contacto, o envio de SMS".