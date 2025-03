Rastreio do Cancro da Mama no Porto Santo a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira e até 28 de Março, o Centro de Rastreios da RAM vai levar a cabo a 9.ª volta do Rastreio do Cancro da Mama, na ilha do Porto Santo. As utentes serão convocadas por ordem alfabética, através de SMS e correio electrónico.

Uma nota à imprensa explica que, "para quem não possua pelo menos uma destas formas de contacto, será feita convocatória em papel com indicação do dia, hora e local onde irão efectuar as suas mamografias de rastreio. Neste caso, na Unidade Móvel, que ficará estacionada junto ao Centro de Saúde do Porto Santo".

O Centro de Rastreios conta convocar cerca de 1.403 utentes, o correspondente à população alvo deste programa, residente na ilha do Porto Santo, dentro da faixa etária entro os 45 e os 74 anos.

"Considerando a relevância deste rastreio para a saúde da mulher na prevenção do cancro da Mama, apelamos à população feminina do Porto Santo para a participação no mesmo", apela.