IASAÚDE já contratualizou 56,8% do valor global destinado à expansão da REDE

Estão, nesta altura, contratualizados 34,3 milhões de euros da meta de 60,4 milhões de euros previstos para a Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE) da Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este valor corresponde a 56,8% do montante global e equivale à criação de 454 novos lugares num total de 1.080 até 2026.

Entre os projectos já contratualizados estão os 120 lugares da nova Unidade da Rede DILECTUS, cuja cerimónia de lançamento da primeira pedra decorreu no passado dia 14 de Março, com apoio do PRR na ordem dos 10,8 milhões de euros.

Os 1.080 novos lugares da REDE estão distribuídos por Cuidados Continuados Integrados de Âmbito Geral e Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.

Nos Cuidados Continuados Integrados de Âmbito Geral estão previstos 731 novos lugares: 63 em de Unidades de Convalescença; 98 em Unidades de Média Duração e Reabilitação, sendo que 75 serão da iniciativa privada e 23 do setor público; 302 em Unidades de Longa Duração e Manutenção e 268 através da requalificação dos 399 lugares já existentes na REDE.

Já nos Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental pretende-se a criação de 137 lugares em respostas residenciais, 200 em respostas domiciliárias e 12 ao nível do internamento em Unidade de Cuidados Integrados Pediátricos.

Os apoios financeiros concedidos para a expansão da REDE, com vista à criação de novos lugares, são atribuídos pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), na qualidade de beneficiário final (BF), sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), na qualidade de beneficiário intermediário (BI) e da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, responsável nacional pela gestão dos fundos do PRR.