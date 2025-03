PPM emite comunicado a corrigir Sindicato dos Jornalistas da Madeira

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) da Madeira emitiu hoje um comunicado para divulgar o conteúdo e os resultados da mesa-redonda juntou, na passada sexta-feira, representantes de 12 das 14 candidaturas às eleições Regionais de 23 de Março.

No comunicado, o SJ-Madeira elenca sumariamente as propostas/sugestões de cada um dos partidos, conforme poderá ler na notícia que resultou dessa comunicação do sindicato. Um desses partidos é o PPM. Acontece que o PPM, através de Luís Ornelas, director de campanha do partido e a pessoa que participou nessa mesa-redonda do SJ, acaba de enviar um comunicado de imprensa, em jeito de esclarecimento, porque no seu entender "a referida comunicação não corresponde na íntegra à realidade das palavras proferidas pela minha pessoa".

Foi comunicado por V. Exas., e passo a citar, "Luís Ornelas, do Partido Popular Monárquico, também apontou a necessidade de serem reprovados os apoios públicos e disse ter em vista, nas suas medidas eleitorais, um programa de formação em jornalismo económico, inteligência artificial e jornalismo de catástrofe." Luís Ornelas, PPM

Contudo, diz Luís Ornelas, "a realidade é, inequivocamente, outra".

E diz: "A posição do PPM e as palavras por mim proferidas na íntegra foram as seguintes":

Em relação aos apoios... Existe a necessidade de otimizar os vários apoios públicos disponíveis, tentando estimular as empresas de comunicação social regionais a recorrer, em complemento ao programa regional de apoio, aos programas existentes a nível nacional (aprox. 80 milhões) e internacional. Em relação a formação... Um Programa de Formação presencial para os jornalistas dos órgãos de comunicação social da Madeira e da diáspora madeirense. Contemplam-se 3 ações de formação anuais, com todas despesas asseguradas pela Região; Jornalismo Económico, Inteligência Artificial, Cobertura de Catástrofe e Autonomia. Luís Ornelas, PPM

O responsável do PPM conclui dizendo que "esta presente nota tem o único intuito de promover a total transparência e honestidade. É esta a nossa forma de ser e estar na política".