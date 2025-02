Presidente antagoniza jornalistas que o escrutinam com ameaças, processos e retaliações

O primeiro mês do segundo mandato de Donald Trump está a ser caracterizado por um antagonismo musculado aos jornalistas e meios de comunicação que escrutinam o Governo, incluindo processos legais e proibição de entrada na Casa Branca.

É o que está a acontecer aos jornalistas da Associated Press (AP), que foram barrados de fazer a cobertura diária na Casa Branca porque a agência continua a usar o nome "Golfo do México" nas notícias internacionais em vez de "Golfo da América".

Sendo uma agência de notícias usada por milhares de meios de todo o mundo, a AP explicou que continua a usar o nome reconhecido internacionalmente há 400 anos. A Casa Branca anunciou que a proibição é por tempo indefinido e impedirá jornalistas da AP de entrarem na Sala Oval e no avião do Presidente, Air Force One.

"As ações tomadas por esta Casa Branca tiveram a intenção de castigar a AP pelo conteúdo do seu discurso", escreveu a editora executiva da agência, Julie Pace, numa carta dirigida à chefe de pessoal Susie Wiles. "Um dos princípios mais básicos da Primeira Emenda é que o Governo não pode retaliar contra o público ou a imprensa pelo que dizem".

Mas a Casa Branca argumentou que o acesso é um privilégio e não um direito. O grupo de jornalistas que cobre a Casa Branca e os eventos presidenciais é conhecido como "press pool" e a AP foi um dos meios fundadores.

O presidente da Inter American Press Association, José Roberto Dutriz, expressou repúdio ao que está a acontecer: "Restringir a cobertura de imprensa e avisar a AP demonstra uma intenção preocupante de impor critérios oficiais sobre informação de interesse público, com a ameaça de represálias aos que não cumprirem".

Também O Instituto Internacional de Imprensa (IPI) apelou para que o Presidente levante o veto, considerando que se trata de uma "tentativa de punir a AP" por decisões que são editoriais e como tal independentes.

Ao mesmo tempo, o novo presidente do regulador das comunicações, Brendan Carr, abriu investigações contra os meios públicos NPR e PBS, de olhos postos na eliminação do financiamento a meios de difusão.

A situação tem gerado debate entre jornalistas e especialistas em média sobre como cobrir a segunda presidência de Trump e que erros podem ser evitados. O Washington Post frisou que é preciso cobrir o que Trump faz, não o que diz, enquanto a Vanity Fair escreveu sobre a necessidade de não cair no choque e ultraje com tudo e perder de vista o que é mesmo problemático. No Reliable Sources, da CNN, Brian Stelter avisou que os jornalistas estão a ser forçados a cobrir "realidades inexistentes" invocadas por Trump por causa do poder que ele tem.

Um dos consensos é de que os meios não podem deixar que a rápida sucessão de acontecimentos e afirmações da administração os deixe assoberbados e incapazes de cobrir as alterações significativas que vão afetar a vida de todos.

O debate acontece no meio de ataques constantes. Elon Musk disse que os jornalistas do "60 Minutos" deviam ir para a prisão por causa de uma entrevista a Kamala Harris e Trump acusou um jornalista da VOA de "traição" por incluir uma citação crítica do Presidente num artigo.

O jornal "Politico" é outro dos alvos, que se viu envolvido no desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) conduzido por Elon Musk e o departamento DOGE. Trump clamou que o jornal recebeu oito milhões de dólares (7,6 milhões de euros) da agência de ajuda internacional como forma de "pagar" notícias boas para os democratas.

No entanto, a soma era o total de assinaturas do serviço "Pro" pago por várias agências federais, não um subsídio. Várias das assinaturas remontam ao primeiro mandato de Trump.

O Presidente também emendou para o dobro o valor do processo contra a CBS e o seu programa "60 Minutos", que acusa de ter editado uma entrevista a Kamala Harris de forma favorável à candidata. Trump exige agora 20 mil milhões de dólares em danos e já conseguiu que o programa cedesse ao publicar a versão em bruto da entrevista.

Apesar de o consenso entre especialistas legais na Primeira Emenda ser de que o processo não tem mérito, há rumores de que a CBS pode chegar a acordo fora do tribunal. Seria o segundo grande grupo de media a fazê-lo, depois de a ABC ter decidido pagar 16 milhões para resolver um processo de difamação interposto por Trump que os especialistas consideravam ser fácil de ganhar pela empresa.

Outro processo que está a decorrer é de Trump contra o Des Moines Register, alegando "interferência eleitoral" por causa de uma sondagem que dava vantagem a Kamala Harris no Iowa, estado que o Presidente ganhou.

Pete Hegseth, secretário da Defesa, e Kash Patel, nomeado para o FBI, avisaram os jornalistas de que poderão recorrer a processos de difamação por causa de artigos com os quais não concordam.

Esta foi uma estratégia usada também no primeiro mandato de Trump, durante o qual o Presidente processou a CNN, o Washington Post e o New York Times.

No Pentágono, Pete Hegseth ordenou a remoção dos espaços de trabalho da NBC News, NPR, New York Times e Politico e a substituição por meios favoráveis a Trump - One America News Network (OANN), Breitbart e New York Post. A exceção é o HuffPost, que tem uma marca progressiva e foi convidado apesar de não ter um correspondente no Pentágono.