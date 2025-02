Sara Madalena ‘convoca’ Sindicato de Hotelaria

Embora sem ser identificada pelo nome, a deputada do CDS-PP Sara Madalena, foi esta tarde alvo de criticas por parte de sindicalistas afectos ao Sindicato de Hotelaria da Madeira, durante a manifestação/concentração realizada à porta da Quinta Vigia.

Por que ao contrário do ocorrido recentemente no mesmo local, aquando do protesto dos motoristas de transportes públicos, onde Sara Madalena esteve presente em solidariedade com os motoristas, na acção desta tarde dos trabalhadores da hotelaria, ‘sem sombra’ da deputada.

Alertada para o sucedido com a notícia publicada em dnoticias.pt ‘Sindicato de Hotelaria ameaça com greves na Páscoa e na Festa da Flor’, Sara Madalena reagiu esclarecendo que “ao contrário da greve dos motoristas que me informaram mesmo que não oficialmente, este sindicato – Hotelaria - não me informou, pelo que não sabia nem tinha de saber da acção do dito sindicato. De qualquer forma o dito sindicado será́ convidado por mim pessoalmente para uma reunião em que possam expor as suas reivindicações”, complementou.