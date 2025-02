Reivindicações dos motoristas de autocarros "são totalmente legítimas"

O CDS-PP Madeira, através da candidata Sara Madalena, acompanhou, esta manhã, o piquete de greve dos motoristas da SIGA Rodoeste e Horários do Funchal até à Quinta Vigia.

Na ocasião, Sara Madalena defendeu que estas reivindicações são "totalmente legítimas" por parte destes trabalhadores, pelo que considera que o aumento salarial se deve verificar, acompanhando assim a actualização salarial que foi feita no salário mínimo nacional e regional, bem como a redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas.

A vice-presidente do partido na Madeira mostra-se solidária com toda esta classe de trabalhadores e, por essa razão, fez questão de estar presente e acompanhar esta manifestação. "Por ser detentora de carta de pesados e ter plena consciência do cansaço e desgaste rápido de quem passa um dia inteiro ao volante, não poderia deixar de estar ao lado destes trabalhadores", sublinhou.

"Estão muitas vidas em jogo todos os dias, do mais jovem ao mais idoso", salientou a centrista. pelo que devemos acarinhar estes motoristas dando-lhes condições dignas de trabalho para desempenharem bem a sua profissão e darem segurança aos passageiros", acrescentou.

Sara Madalena relembrou ainda que propôs e conseguiu a redução dos preços dos passes sociais. "Chegou a hora de acarinhar, também, os profissionais que nos transportam, aumentando os seus ordenados e as horas de descanso", concluiu a número 2 do CDS-PP.